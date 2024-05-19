AÖL 3. dönem sınavları ne zaman 2024? MEB Açık Lise 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

MEB'in takvimine göre, Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları 2024 yılı temmuz ayında yapılacak. Sınavlar, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları, öğrencilerin akademik ilerlemeleri için büyük önem taşıyacak. Sınavların tam tarihleri ve saatleri ise MEB'in resmi internet sitesi ve ilgili duyurular aracılığıyla öğrencilere iletilecek.