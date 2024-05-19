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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman 2024? MEB Açık Lise 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri, MEB'in resmi takviminde açıklandı. Bu yıl, AÖL 3. dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 15:47 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 15:47
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman 2024? MEB Açık Lise 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

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MEB'in takvimine göre, Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları 2024 yılı temmuz ayında yapılacak. Sınavlar, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları, öğrencilerin akademik ilerlemeleri için büyük önem taşıyacak. Sınavların tam tarihleri ve saatleri ise MEB'in resmi internet sitesi ve ilgili duyurular aracılığıyla öğrencilere iletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.
Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin irtibat bürolarına müracaat ederek fotoğraflarını sisteme ekletmeleri gerekmektedir.



Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

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