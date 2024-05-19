AÖL 3. dönem sınavları ne zaman 2024? MEB Açık Lise 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

MEB'in takvimine göre, Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları 2024 yılı temmuz ayında yapılacak. Sınavlar, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları, öğrencilerin akademik ilerlemeleri için büyük önem taşıyacak. Sınavların tam tarihleri ve saatleri ise MEB'in resmi internet sitesi ve ilgili duyurular aracılığıyla öğrencilere iletilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri temmuz ayında gerçekleştirilecek.
Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.
Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir.