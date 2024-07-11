SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

AÖL 3. dönem sınav yeri sorgulama ekranı 2024! Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav tarihleri!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, eğitim-öğretim yılının son etabı olan 3. dönem sınavlarına hazırlanırken, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevirdi. Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken sınav tarihleri ve sınav yeri sorgulama ekranının ne zaman aktif olacağı merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 09:19 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 09:19
AÖL 3. dönem sınav yeri sorgulama ekranı 2024! Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav tarihleri!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

3. dönem sınavlarına hazırlanan on binlerce aday, Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sınav tarihlerini ve sınav merkezlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

AÇIK LİSE SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.


AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ TEMMUZ 2024

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.


SINAV İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK

Açık Öğretim lisesi sınavları 3 oturumda tamamlanacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER KÜLLİYE’DE | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
NATO’da Erdoğan rüzgarı! Liderlerle peş peşe temaslar renkli kareler: Olaf Scholz, Miçotakis, Meloni...
Türk Telekom
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya ve Vali Gül iştirak etti
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı! Suç dosyası kabarık çıktı
Polatgiller’in iddianamesinde çarpıcı detaylar! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama I Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur’un olaylı gecesi: Kafasına topuklu ayakkabıyla vurdular
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya kuvvetli yağış uyarısı! Uçuşlar iptal edildi megakent alarmda! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Temmuz 2024 hava durumu
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek! Biden’dan yemek daveti
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Kökten çözülecek! Ağır yaptırımlar gündemde
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Ahu Tuğba ölümden döndü! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si trafik kazası geçirdi
SON DAKİKA