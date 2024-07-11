AÖL 3. dönem sınav yeri sorgulama ekranı 2024! Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav tarihleri!

3. dönem sınavlarına hazırlanan on binlerce aday, Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sınav tarihlerini ve sınav merkezlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor.
3. dönem sınavlarına hazırlanan on binlerce aday, Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sınav tarihlerini ve sınav merkezlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor.
AÇIK LİSE SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ TEMMUZ 2024
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
SINAV İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK
Açık Öğretim lisesi sınavları 3 oturumda tamamlanacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.