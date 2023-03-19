AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mi? Açık Lise sınavları nasıl yapılacak? Kayıt yenileme son gün tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihi gündemde yer alıyor. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mi? Açık Lise sınavları nasıl yapılacak? Kayıt yenileme son gün ne zaman, hangi tarihte? İşte yanıtları...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, YÜZ YÜZE MI, ONLİNE MI?
AÖL 2. dönem sınavlarının Nisan ayı içerisinde uygulanması bekleniyor. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.
AÖL 2. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği ilgili de henüz yeni bir detay paylaşılmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı belli olacak.
Öte yandan 1. dönemde gerçekleştirilen sınavlar online olarak yapılmıştı. Bu bağlamda 2. dönemki sınavların da online olarak yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.
AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.