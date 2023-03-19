AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mi? Açık Lise sınavları nasıl yapılacak? Kayıt yenileme son gün tarihi...

Öte yandan 1. dönemde gerçekleştirilen sınavlar online olarak yapılmıştı. Bu bağlamda 2. dönemki sınavların da online olarak yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.