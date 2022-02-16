AÖF'ten son dakika duyuru yapıldı, yapmayan giremeyecek! Bahar dönemi sınavları için kritik uyarı: O öğrenciler...

Eğitimlerini açıktan devam ettiren binlerce öğrenci için tarih verildi. AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat 2022 tarihinde başladı. 2. döneme devam etmek için kayıt yenilemek gerekiyor. İşlemler ders seçimi ve ücret ödenmesi yoluyla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav takvimini de yayınladı. Takvime göre vize ve final sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Kayıtların sona ermesine günler kala AÖF'ten son dakika duyuru yapıldı. İşte o duyuru...
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARINA KATILABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Öncelikle şunu belirteli ki bahar dönemi kayıt yenileme yapmak için kayıt yenileme ücretinin yatırılması gerekiyor. Öğrenciler ders seçimi yapsa dahi 18 Şubat'a kadar ödeme yapmadıkları taktirde sistem üzerinde öğrencilik durumu pasif kalacak. Neticede de kayıt yenileme ücreti yatırmayanlar bahar dönemi sınavlarına katılamayacak.
AÖF'ten yapılan duyuruda da daha önceden öğrencilik durumu aktif olan ve AÖF'e borcu bulunan adaylar sadece eski borçlarını ödedikleri takdirde kayıt yenileme işlemi tamamlanmamış olacak.
Yayınlanan kayıt kılavuzunda "Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez." denildi.
2. DÖNEM SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bahar dönemi ara sınavına katılacak adaylar sınav merkezi tercihlerinde bulunuyor. Anadolu Üniversitesinin yayınladığı takvime göre bahar dönemi ara sınav merkezi için son tarih 21 Şubat 2022 olarak belirlendi. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvimi;
Bahar Dönemi Vize sınav merkezi tercihi 21 Şubat,
Bahar Dönemi Dönem Sonu sınav merkezi tercihi 4 Nisan,
Yaz okulu sınav merkezi terci 27 Haziran 2022