AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Dikkat! Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde itiraz edilebilir. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan yaz okulu sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden sonuç tarihine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de gerçekleştirilen sınavda, 14 Eylül'de sonuçlar ilan edilmişti. Bu veriler ile bu yıl sonuçların 23 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları ilan edildiğinde adaylar anadolu.edu.tr adresi üzerinden veya Anadolu Üniversitesinin sosyal medya hesabından bilgilendirilecek. Dileyen adaylar sınav sonuçlarına ilişkin güncel bilgilere bu haber üzerinden ulaşabilirler. Sonuçlar açıklandığında adaylar anadolu.edu.tr adresinden öğrenci giriş seçeneğini işaretleyerek e-Devlet girişi ile veya öğrenci hesabı ile giriş yaparak sonuçları sorgulayabilirler.