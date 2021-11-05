AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı. Üniversitelerin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerini AÖF ile okuyan öğrenciler için vize sınavları geldi çattı. Öğrenciler önce vize sınavlarını ardından da final sınavlarını olacak. Derslerden kalan öğrenciler de büt ve ya yaz okuluna kalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınavlar online olmuştu. Dolayısıyla bu yıl da sınavların online olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? 2021 2022 AÖF sınav takvimi haberimizde!