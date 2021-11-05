AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı. Üniversitelerin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerini AÖF ile okuyan öğrenciler için vize sınavları geldi çattı. Öğrenciler önce vize sınavlarını ardından da final sınavlarını olacak. Derslerden kalan öğrenciler de büt ve ya yaz okuluna kalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınavlar online olmuştu. Dolayısıyla bu yıl da sınavların online olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? 2021 2022 AÖF sınav takvimi haberimizde!
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN 2021?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Final sınavları ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir.
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan son yapılan AÖF sınavları yüz yüze gerçekleştirilmişti.