AÖF SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF Güz Dönemi SINAV SONUCU SORGULAMA

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10-11 Aralık güz dönemi vize sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Sonuçların en geç 15 gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.