AÖF SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF Güz Dönemi SINAV SONUCU SORGULAMA

AÖF güz dönemi sınav sonuçları için adayların meraklı bekleyişi sürüyor. 10-11 Aralık tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF güz dönemi vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak içerisinde beklenmeye başlandı.
AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10-11 Aralık güz dönemi vize sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Sonuçların en geç 15 gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.
2022-2023 AÖF AKADEMİK TAKVİM
AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bahar Dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihinde
Bahar Dönemi sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.