AÖF SON DAKİKA HABERLERİ | 31 Ocak 2023 AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI | AÖF güz dönemi sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulandı. Sınava katılan binlerce öğrenci sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Bu noktada sıklıkla '31 Ocak 2023 AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Sonuçların açıklanacağı tarih ise duyurulmadı. Öte yandan geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
Yani AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftasına kadar açıklanacağı öngörülüyor. Gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK
Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.