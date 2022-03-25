AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! AÖF açıköğretim bahar dönemi sınavı hangi tarihte gerçekleşecek?

Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.