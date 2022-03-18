AÖF sınav tarihi ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Kimler AÖF kayıt yaptırabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı sınav takvimi açıklandı ve heyecanla bekleyen öğrencileri bilgi edinmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki ilk kez kayıt yaptıracak olanlar için AÖF kayıt şartları neler?
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak
KİMLER AÖF'E KAYIT YAPTIRABİLİR?
Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;