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    • Eğitim
    • 18.03.2022 12:30
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    • 18.03.2022 12:33
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    AÖF sınav tarihi ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Kimler AÖF kayıt yaptırabilir?

    Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce kişi sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Peki AÖF sınav tarihi ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin Şubat ayında tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. İlk kez başvuru yapacak olanlar ise kimler AÖF kayıt yaptırabilir sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AÖF sınav tarihi ne zaman 2022?

    AÖF sınav tarihi ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Kimler AÖF kayıt yaptırabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı sınav takvimi açıklandı ve heyecanla bekleyen öğrencileri bilgi edinmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki ilk kez kayıt yaptıracak olanlar için AÖF kayıt şartları neler?

    AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

    Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak

    KİMLER AÖF'E KAYIT YAPTIRABİLİR?

    Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
    a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
    b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
    c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

        Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
        Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.Yukarıdaki koşullarda açık öğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

        Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.Açık öğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açık öğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açık öğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Açık öğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
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        Haberler Eğitim AÖF sınav tarihi ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Kimler AÖF kayıt yaptırabilir?
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