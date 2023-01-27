AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı! Bütünleme tarihi!

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları tamamlandı gözler bu kez sınav sonuçlarına çevrildi. Bu noktada 'AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusu gündeme geldi. AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde...