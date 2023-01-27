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    • Eğitim
    • 27.01.2023 21:49
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    • 27.01.2023 21:54
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    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı! Bütünleme tarihi!

    AÖF final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Sınavlara katılan öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı ve ütünleme tarihi!

    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları tamamlandı gözler bu kez sınav sonuçlarına çevrildi. Bu noktada 'AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusu gündeme geldi. AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde...

    AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Final sınavı soru ve cevap anahtarı sınavın ardından açıklandı.

    AÖF CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Öte yandan geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının da Şubat ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Gelişmeler oldukta Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    AÖF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    AÖF sonuçları, açıklandığı zaman ister e-Devlet ile Giriş, isterseniz Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş ile numaranız ve şifreniz ile sınav başarı puanlarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

    AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        ARA VE FİNAL SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI

        Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.

        Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

        AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI VAR MI?

        Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor.

        BAHAR SINAV TAKVİMİ

        AÖF Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023

        AÖF Bahar dönemi final sınavı 27-28 Mayıs 2023

        Yaz okulu sınavları 19 Ağustos
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        Haberler Eğitim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı! Bütünleme tarihi!
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