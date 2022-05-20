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    • Eğitim
    • 20.05.2022 11:22
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    • 20.05.2022 11:30
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    AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman? Sınav yerleri...

    Gün içerisinde binlerce kişi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Yaz tatili yaklaşırken Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları için heyecan dolu geri sayıma başlamışken sınava nerede gireceklerini de öğrenmek istiyor. Peki 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu, nereden ve nasıl öğreniliyor? Mezuniyet şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler katılacağı AÖF final sınavları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı, işte tüm bilgiler...

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

    AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek, belgelerini çıktı olarak alabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

    AÖF bahar dönemi final sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

    Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

    AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

    Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

        AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

        On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

        belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

        Örnek vermek gerekirse:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür.

        Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Eğitim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman? Sınav yerleri...
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