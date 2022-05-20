AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman? Sınav yerleri...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi final sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.