AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı! Kayıt yenileme ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 güz eğitim dönemi için kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Özellikle son günlerde öğrenciler kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimleri hakkında yoğun bir araştırma sürecine girdi. Paylaşılan yeni takvim doğrultusunda kayıt yenileme işlemleri için gerekli ücretler ve başvuru detayları netleşti. Öğrenciler için sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması adına dikkatli bir planlama yapılması önem taşıyor.
Anadolu Ajansı
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile AÖF'ün resmi web sitesi üzerinden "Ders Ekle/Sil"butonundan yapılacak. Ödeme bilgilerine ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan 'Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü' sayfasından görüntülenebilecek.
Kayıt yenileme ekranı için https://aof.anadolu.edu.tr
Anadolu Ajansı
Kayıt yenileme ücretleri
2024 - 2025 Eğitim-Öğretim yılı Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖF) güz eğitim dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri belli oldu. Kayıt yenileme işlemleri için gereken ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22:30'a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle yapılabilecek.
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıt yenileme ücret tablosuna https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/files/aof_kilavuz/668d3f7d8858f.pdf adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.