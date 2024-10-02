AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı! Kayıt yenileme ne zaman?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 güz eğitim dönemi için kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Özellikle son günlerde öğrenciler kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimleri hakkında yoğun bir araştırma sürecine girdi. Paylaşılan yeni takvim doğrultusunda kayıt yenileme işlemleri için gerekli ücretler ve başvuru detayları netleşti. Öğrenciler için sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması adına dikkatli bir planlama yapılması önem taşıyor.

Anadolu Ajansı AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile AÖF'ün resmi web sitesi üzerinden "Ders Ekle/Sil"butonundan yapılacak. Ödeme bilgilerine ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan 'Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü' sayfasından görüntülenebilecek. Kayıt yenileme ekranı için https://aof.anadolu.edu.tr