AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? AÖF kayıt yenilerken dikkat edilmesi gerekenler!

Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖF'ten yapılan duyuruya göre kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden 'Öğrenci Otomasyonu' bağlantısı tıklanarak, öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Peki AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte yanıtları ve AÖF kayıt yenilerken dikkat edilmesi gerekenler!
AÖF KAYIT SON GÜN NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı. İşlemler 17 Ekim 2022 Pazartesi günü bitecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.