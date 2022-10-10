AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? AÖF kayıt yenilerken dikkat edilmesi gerekenler!

Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖF'ten yapılan duyuruya göre kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden 'Öğrenci Otomasyonu' bağlantısı tıklanarak, öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Peki AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte yanıtları ve AÖF kayıt yenilerken dikkat edilmesi gerekenler!