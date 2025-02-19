AÖF kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? 2025 bahar dönemi AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 2025 Bahar Dönemi'ne hazırlık yapan öğrenciler, 21 Şubat 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlayarak ders seçimlerini yapabilirler. AÖF öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri, sisteme giriş yaparak ders seçimi ve ödeme yapma sürecini içeriyor. Bu tarihe kadar kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler, dönemi geçici olarak kaçırmış olacaklar.