AÖF kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? 2025 bahar dönemi AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 2025 Bahar Dönemi'ne hazırlık yapan öğrenciler, 21 Şubat 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlayarak ders seçimlerini yapabilirler. AÖF öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri, sisteme giriş yaparak ders seçimi ve ödeme yapma sürecini içeriyor. Bu tarihe kadar kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler, dönemi geçici olarak kaçırmış olacaklar.
(Takvim Foto Arşiv)
AÖF Bahar Dönemi 2025 Sınav Tarihleri Açıklandı
AÖF öğrencilerinin merakla beklediği 2025 Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Öğrencilerin sınav programlarına göre, Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ara sınavda başarı göstermek için sınav tarihini kaçırmamak adına hazırlıklarını hızlandıracak.
(Takvim Foto Arşiv)
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavda öğrenciler, dönemin tüm derslerinden aldıkları notlarla akademik başarılarını pekiştirecekler.