Binlerce kişi AÖF kayıt tarihi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan öğrencilerden kayıt işlemlerini yetiştirememiş olanlara iyi haber geldi ve AÖF kayıt yenileme son tarihinin uzatıldığı duyuruldu. İşte o tarih...
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ UZATILDI!
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat'ta başladı ve 18 Şubat tarihinde sona erecekti. 21 Şubat Pazartesi günü saat 22:00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.
En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt
Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Buna göre;
Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak
gerekmektedir.