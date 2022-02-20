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    • Eğitim
    • 20.02.2022 17:00
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    • 20.02.2022 17:11
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    AÖF kayıt tarihi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır?

    Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce öğrenci AÖF kayıt tarihi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek sorusunun yanıtını araştırır oldu. 7 Şubat’ta başlayan 2022 AÖF bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin 18 Şubat’ta son bulması bekleniyordu fakat tarihte bir değişiklik yaşandı. Bu gelişme üzerine Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin kayıt yenileme işlemleri ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır?

    takvim.com.tr
    AÖF kayıt tarihi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

    Binlerce kişi AÖF kayıt tarihi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan öğrencilerden kayıt işlemlerini yetiştirememiş olanlara iyi haber geldi ve AÖF kayıt yenileme son tarihinin uzatıldığı duyuruldu. İşte o tarih...

    AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ UZATILDI!

    Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat'ta başladı ve 18 Şubat tarihinde sona erecekti. 21 Şubat Pazartesi günü saat 22:00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

    En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

    Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

    Buna göre;

    Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak
    gerekmektedir.

        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

        ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

        Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımı yapılan programlar şunlardır;

        Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

        Acil Durum ve Afet Yönetimi, AdaletAşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları, Yönetimi İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım Teknolojisi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler, Web Tasarımı ve Kodlama

        Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

        Felsefe, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri

        İktisat Fakültesi Lisans Programları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İktisat (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

        İşletme Fakültesi Lisans Programları, Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik

        2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.
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        Haberler Eğitim AÖF kayıt tarihi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl, nereden yapılır?
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