AÖF güz dönemi final soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları sona erdi. Sınavlara katılan öğrenciler gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Toplamda 4 oturumda tamamlanan sınavların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki AÖF'ten son dakika açıklama geldi mi? AÖF final sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF güz dönemi final soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte sorgulama ekranı...
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları sona erdi. Yüz yüze hafta sonu gerçekleştirilen sınavların sonuçları ne zaman ilan edilecek? AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak önümüzdeki 2 ve ya 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖF'ten son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
AÖF soru ve cevaplarının tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Soru ve cevaplar ortalama 1- 2 gün içerisinde yayınlanıyor.
AÖF TAKVİMİ 2022
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.