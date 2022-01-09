AÖF güz dönemi final soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman ilan edilecek?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları sona erdi. Yüz yüze hafta sonu gerçekleştirilen sınavların sonuçları ne zaman ilan edilecek? AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak önümüzdeki 2 ve ya 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖF'ten son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI