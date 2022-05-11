Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 11.05.2022 23:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2022 23:27
    ABONE OL

    AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF bahar dönemi final sınav belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

    Açık öğretim olarak üniversite eğitimini okuyan öğrenciler AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF bahar dönemi final sınav belgesi nasıl alınır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları Nisan ayında tamamlandı ve şimdi gözler bahar dönemi final sınavlarına çevrildi, peki tarih belli oldu mu? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    AÖF final sınavı ne zaman 2022?

    AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF bahar dönemi final sınav belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri açıklandı mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından bahar dönemi final sınavı tarihi ve giriş belgelerinin ne zaman yayınlacağına ilişkin bilgiler merak edildi ve haberimizde yer alıyor.

    AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2022?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğrefim 2021 – 2022 bahar dönemi final sınavı 21 – 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    AÖF final sınavları giriş yerleri henüz belli olmadı. Final sınavından bir hafta önce belli olması bekleniyor.

    AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

        AÖF HARF NOTLARI NEDİR?

        AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin FETÖ ile ilişkisi bir kere daha belgelendi
        Haberler Eğitim AÖF final sınavı ne zaman 2022? AÖF bahar dönemi final sınav belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
            SON DAKİKA