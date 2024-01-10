Ocak ayı final sınav tarihi yaklaşıyor. Binlerce AÖF öğrencisi final sınavlarının ne zaman yapılacağını ve giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte AÖF final sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.