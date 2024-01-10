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AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF final sınav tarihi yaklaşıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden üniversite öğrencileri vize sınavlarını tamamladı şimdi ise final sınavları için bekleyişte. Peki AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 16:15 Güncelleme 10 Ocak 2024, 16:16
AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Ocak ayı final sınav tarihi yaklaşıyor. Binlerce AÖF öğrencisi final sınavlarının ne zaman yapılacağını ve giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte AÖF final sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

AÖF 2024 FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak'ta düzenlenecek.

E-DEVLET AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

OCAK AYI AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF final sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Giriş belgelerinin sınavlardan yaklaşık on gün önce erişime sunulması bekleniyor.

Sınav günü adaylar, geçerli kimlik belgeleri ile beraber sınavların düzenleneceği okullarda hazır olacak. Yaşanabilecek aksiliklere karşı adayların sınavdan en az 1 saat önce hazır bulunması tavsiye ediliyor. AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

👉Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
👉Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
👉Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
👉Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

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