Ocak ayı final sınav tarihi yaklaşıyor. Binlerce AÖF öğrencisi final sınavlarının ne zaman yapılacağını ve giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte AÖF final sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
AÖF 2024 FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak'ta düzenlenecek.
E-DEVLET AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
OCAK AYI AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF final sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Giriş belgelerinin sınavlardan yaklaşık on gün önce erişime sunulması bekleniyor.
Sınav günü adaylar, geçerli kimlik belgeleri ile beraber sınavların düzenleneceği okullarda hazır olacak. Yaşanabilecek aksiliklere karşı adayların sınavdan en az 1 saat önce hazır bulunması tavsiye ediliyor. AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.