✍AÖF ders geçme notu kaç? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? 🔉2022 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonucu açıklandı. Öğrenciler AÖF not hesaplama işlemi ile ilgili bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar...
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.
FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
35 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.