AÖF bahar dönemi sınavları online mi, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2023 SINAV TARİHLERİ!

AÖF sınavları başladı mı, bahar dönemi sınavları online mi, yüz yüze mi merakla araştırılıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden yüzbinlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden bahar dönemi sınavları için açıklama bekliyor. Peki Açıköğretim sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte sınav tarihleri ve diğer detaylar...
AÖF 2023 BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF 2023 Bahar dönemi sınavları 15-16 Nisan tarihleri arasında hafta sonu uygulanacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF bahar dönemi vize sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı henüz netlik kazanmadı. İlerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir.
YENİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.
Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden saat 22.00'ye kadar gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.