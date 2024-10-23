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Ankara'da yarın okullar tatil mi? MEB 24 Ekim 2024 yarın okul var mı, yok mu? Ankara Valiliği tatil kararı....

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesisine 23 Ekim 2024’te gerçekleşen terör saldırısının ardından 24 Ekim’de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Saldırı, saat 15.30 civarında meydana gelirken, ilk bilgilere göre 4 şehit ve 14 yaralı olduğu açıklandı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:15 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 19:17
Ankara’da yarın okullar tatil mi? MEB 24 Ekim 2024 yarın okul var mı, yok mu? Ankara Valiliği tatil kararı....

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesisine düzenlenen terör saldırısı sonrasında 24 Ekim'de (yarın) okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak artmış durumda.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ANKARA'DA YARIN ( 24 EKİM 2023 ) OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısının ardından 24 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Ankara Valiliği tarafından bu konuda henüz bir duyuru yapılmadığından, okulların açık olduğu varsayılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Valilikten gelecek olası bir tatil kararı beklenirken, şu an için okulların normal seyrinde açık kalacağı düşünülüyor. Vatandaşların güncel duyuruları Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

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