Ankara’da yarın okullar tatil mi? MEB 24 Ekim 2024 yarın okul var mı, yok mu? Ankara Valiliği tatil kararı....

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ANKARA'DA YARIN ( 24 EKİM 2023 ) OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısının ardından 24 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Ankara Valiliği tarafından bu konuda henüz bir duyuru yapılmadığından, okulların açık olduğu varsayılıyor.