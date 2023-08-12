Anaokulu + 1. sınıflar hariç, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula... Milli Eğitim Bakanlığı az önce duyurdu!

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ilk ders zilinin çalacağı tarihi bekliyor. Bu noktada gündeme gelen yeni tarihler dikkat çekti. MEB'den yapılan duyuruya göre o öğrenciler için okullar erken açılacak. İşte detaylar...