ALES/1 başvuru ekranı 2024: ALES 1 sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM sınav giriş ücreti kaç TL oldu?

2024 yılı için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi açıklandı! Bu önemli sınav, yüksek lisans ve doktora programlarına giriş için gereklilik teşkil ediyor. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyenler için de büyük bir fırsat sunuyor. 2024 yılında üç defa gerçekleştirilecek olan ALES sınavlarının tarihleri, başvuru süreçleri ve diğer önemli detaylar şu şekilde...
2024 ALES Sınav Takvimi ve Başvuru Tarihleri
ALES/1 Başvuruları: 1 Mart'ta başlayıp, 11 Mart'ta sona erecek. Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES/2 Başvuruları: 3 Haziran'da başlayacak ve 12 Haziran'da son bulacak. Sınav, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 Başvuruları: 1 Ekim'de başlayıp, 9 Ekim'de tamamlanacak. Sınav, 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
Bu sınavlar, öğrencilerin ve akademisyen adaylarının akademik kariyerlerinde önemli bir adım olarak görülüyor.
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ALES Başvuru Ücreti
2024 ALES sınavları için başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Başvuru ücreti ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak ve adaylar bu bilgilere sınavın resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.