ALES/1 başvuru ekranı 2024: ALES 1 sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM sınav giriş ücreti kaç TL oldu?

2024 yılı için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi açıklandı! Bu önemli sınav, yüksek lisans ve doktora programlarına giriş için gereklilik teşkil ediyor. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyenler için de büyük bir fırsat sunuyor. 2024 yılında üç defa gerçekleştirilecek olan ALES sınavlarının tarihleri, başvuru süreçleri ve diğer önemli detaylar şu şekilde...