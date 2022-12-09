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    • Eğitim
    • 09.12.2022 10:02
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    • 09.12.2022 10:11
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    ALES sonuçları açıklandı duyurusu yapıldı mı? 9 Aralık 2022 ALES sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

    ALES sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Adaylar bir yandan sonuç sorgulama yapabilmek için sonuc.osym.gov.tr adresini araştırıyor. Peki ALES sonuçları açıklandı duyurusu yapıldı mı? ÖSYM ALES sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 9 Aralık 2022 ALES sonuç sorgulama ekranı

    ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı!

    ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 3 sonuçları için beklenen gün geldi. Peki ALES sonuçları açıklandı duyurusu yapıldı mı? ÖSYM ALES sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 9 Aralık 2022 ALES sonuç sorgulama ekranı

    ALES 3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    SON DAKİKA! 20 Kasım Pazar günü uygulanan ALES 3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açıldı.

    ALES SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları, her sınavda olduğu gibi bu oturumda da AİS üzerinden ilan edilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

    ALES 2022 3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

        Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

        Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

        2023 ÖSYM ALES SINAV TARİHLERİ

        ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023,

        ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023,

        ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        2023 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,

        ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,

        ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

        2023 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/1 sonuçları 5 Mayıs 2023 tarihinde,

        ALES/2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde,

        ALES/3 sonuçları ise 5 Aralık 2023 tarihinde ais.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.
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        Haberler Eğitim ALES sonuçları açıklandı duyurusu yapıldı mı? 9 Aralık 2022 ALES sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM ALES sonuçlarına nasıl bakılır?
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