ALES ne zaman? 2022 ALES başvuru tarihi belli oldu mu? ALES başvuru ücreti 2022 açıklandı mı, ne zaman yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular başladı mı, sınav tarihi nedir? İşte tüm bilgiler...