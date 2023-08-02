Adrese dayalı okul kaydı nasıl öğrenilir? E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama 2023 | E-Okul üzerinden sınıf bilgileri nasıl öğrenilir?

2023-2024 yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri gidecekleri okulları e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte e-okul adrese dayalı okul kaydı sorgulama ekranı...
2023-2024 yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri gidecekleri okulları e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte e-okul adrese dayalı okul kaydı sorgulama ekranı...
E-DEVLET OKUL KAYDI SORGULAMA
2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
E-OKUL OKUL KAYDI SORGULAMA EKRANI
E-OKUL ADRESE DAYALI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adım: Resmi E-Okul VBS web sitesine veya mobil uygulamasına erişim sağlayın. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan resmi E-Okul web sitesini kullanabilirsiniz.
Adım: Giriş yapmak için öğrenci velisi olarak önceden oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle ilgili alanlara giriş yapın. Eğer daha önce bir hesap oluşturmadıysanız, çocuğunuzun okulu veya öğretmeniyle iletişime geçerek hesap oluşturma süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra, E-Okul VBS sayfasına yönlendirileceksiniz.
E-Okul VBS üzerinden çocuğunuzun sınıf bilgilerini öğrenmek için "Öğrenci Bilgileri" veya benzer bir başlık altındaki bölümü seçebilirsiniz.
Bu bölümde, çocuğunuzun sınıfı, sınıf öğretmeni, sınıf numarası gibi sınıf bilgilerini bulabilirsiniz.
E-Okul üzerinden genellikle şu bilgilere ulaşmak mümkün:
Sınıf bilgileri: Öğrencinizin hangi sınıfta olduğu, sınıf öğretmeni ve sınıf numarası gibi bilgiler.
Ders programı: Öğrencinizin ders saatleri ve aldığı derslerin programı.
Not bilgileri: Sınav, yazılı, ödev notları ve dönem sonu notları gibi değerlendirmeler.
Devamsızlık durumu: Öğrencinizin devamsızlık durumunu takip edebilirsiniz.
Duyurular: Okul yönetimi tarafından yapılan duyurular ve etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz.