Adrese dayalı okul kaydı nasıl öğrenilir? E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama 2023 | E-Okul üzerinden sınıf bilgileri nasıl öğrenilir?

E-DEVLET OKUL KAYDI SORGULAMA

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

E-OKUL OKUL KAYDI SORGULAMA EKRANI

E-OKUL ADRESE DAYALI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adım: Resmi E-Okul VBS web sitesine veya mobil uygulamasına erişim sağlayın. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan resmi E-Okul web sitesini kullanabilirsiniz.

Adım: Giriş yapmak için öğrenci velisi olarak önceden oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle ilgili alanlara giriş yapın. Eğer daha önce bir hesap oluşturmadıysanız, çocuğunuzun okulu veya öğretmeniyle iletişime geçerek hesap oluşturma süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.