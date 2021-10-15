Açıklama geldi! Son dakika: Okullar tatil mi olacak? Yüz yüze eğitim bitti mi? Üniversite, lise, ortaokul, ilkokul kapanacak mı?

ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM NEDİR?

13 Eylül'de yüzbinlerce üniversite öğrencisi okullarının yolunu tuttu. Fakültelerin kapanmasına ilişkin yer alan iddialar üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından şu açıklamalarda bulunmuştu;

''Üniversitelerin yerleşkelerinde gerekli tedbirler alınmıştır. Yüz yüze eğitim ve Kovid-19 tedbirlerine yönelik kararlar üniversitelerle paylaşıldı. Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."

Özvar, üniversiteler açısından önemli hususlardan birinin gençlerin aşı olması olduğuna işaret ederek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, benim gelecekteki meslektaşlarımızdan istirhamım, ricam aşı olmalıdır. Ben de onlara bu vesileyle aşı olmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum." diye konuşmuştu.