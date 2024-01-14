AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI 2024! AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? acikogretim.com öğrenci girişi sonuç sorgulama ekranı!

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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