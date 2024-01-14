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AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI 2024! AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? acikogretim.com öğrenci girişi sonuç sorgulama ekranı!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarına katılan öğrenciler, merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 1. Dönem AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 10:13 Güncelleme 14 Ocak 2024, 10:13
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI 2024! AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? acikogretim.com öğrenci girişi sonuç sorgulama ekranı!

Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, yılsonunda gerçekleştirilen 1. Dönem sınavlarının ardından sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarlarını değerlendirerek geçmiş dönemin sonuçlarını tahmin etmeye çalışırken, resmi sonuçların açıklanması için sabırsızlanıyorlar.

2023/1 AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 3 oturum halinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. MEB tarafından düzenlenen sınavlarda öğrenciler Cumartesi sabah ve öğle; Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamladı.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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