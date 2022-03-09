9 Mart kar tatili olan iller hangileri? Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklama

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarıları sonrası kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada 9 Mart 2022 Çarşamba günü okulların tatil edildiği belirtildi. Bitlis ve çevresindeki illerde yaşayan milyonlarca kişi Valilik son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün okullar tatil mi? 9 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte yanıtları...
BİTLİS, VAN, SİİRT, BATMAN, ŞIRNAK, HAKKARİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Son dakika haberine göre Bitlis'te 9 Mart 2022 Çarşamba günü okullar tatil edildi.
Kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.
Diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Valiliklerden yapılan açıklamalar oldukça haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI GELDİ
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.