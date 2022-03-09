9 Mart kar tatili olan iller hangileri? Bitlis, Van, Siirt, Ağrı, Batman, Şırnak, Hakkari'de bugün okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklama

BİTLİS, VAN, SİİRT, BATMAN, ŞIRNAK, HAKKARİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Son dakika haberine göre Bitlis'te 9 Mart 2022 Çarşamba günü okullar tatil edildi.

Kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklar.

Diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Valiliklerden yapılan açıklamalar oldukça haberimizde yer verilecektir. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin.