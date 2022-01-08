8-9 Ocak 2022 AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı! TIKLA İNDİR!

Hafta sonu gerçekleştirilecek Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı için binlerce öğrenci giriş belgesi almak için araştırmalara koyuldu. Yüz yüze yapılması kararlaştırılan AÖF sınavlarının giriş belgesine ulaşmak için AÖF'e giriş yapmak gerekiyor. Peki AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı! TIKLA İNDİR!