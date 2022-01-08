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    • Eğitim
    • 08.01.2022 10:29
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    • 08.01.2022 10:31
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    8-9 Ocak 2022 AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı! TIKLA İNDİR!

    AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021-2022 güz yarıyılı dönem sonu sınavları başlıyor. AÖF final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Hafta sonu yüz yüze gerçekleştirilecek sınav hakkında binlerce aday araştırmalara koyuldu. AÖF sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. Adayların sınava girecekleri yeri gösteren giriş belgeleri AÖF'ün resmi sitesi üzerinden alınabilecek. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

    AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

    Hafta sonu gerçekleştirilecek Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı için binlerce öğrenci giriş belgesi almak için araştırmalara koyuldu. Yüz yüze yapılması kararlaştırılan AÖF sınavlarının giriş belgesine ulaşmak için AÖF'e giriş yapmak gerekiyor. Peki AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı! TIKLA İNDİR!

    AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    AÖF final sınavları 8 ve 9 Ocak'ta yüz yüze yapılacak. Adaylar sınav merkezlerine sınav giriş belgeleri ile gelecek. Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmayacak. Dolayısıyla binlerce öğrenci giriş belgelerini çıkartabilecekleri linki araştırıyor.

    AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

    AÖF SINAV TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

    AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

    Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

    Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

        AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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        Haberler Eğitim 8-9 Ocak 2022 AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı! TIKLA İNDİR!
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