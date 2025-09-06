7 Eylül KPSS sınavında kaç soru var, kaç dakika sürecek? 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek Kültür oturum süresi

2025 KPSS'nin A Grubu oturumu, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.15'te başlayacak. Sınavda Genel Yetenek kısmında Türkçe ve Matematik, Genel Kültür kısmında ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Olaylar soruları adayları bekliyor. Peki 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek Kültür sınavında toplam kaç soru var?
2025 KPSS'DE KAÇ SORU VAR?
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek. Toplamda 120 sorunun yer alacağı oturumda, Genel Yetenek kısmında Türkçe ve Matematik, Genel Kültür kısmında ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Olaylar soruları adayları bekliyor.
2025 KPSS OTURUMLARI
◾2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 7 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, sınav binalarına 10:00'dan sonra alınmayacak.
◾KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavının birinci günü, 13 Eylül 2025'te saat 10:15'te yapılacak ve geç kalan adaylar sınava alınmayacak.
◾Alan Bilgisi sınavının ikinci günü, 14 Eylül 2025'te yine saat 10:15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri 10:00'dan sonra mümkün olmayacak.
◾Sınavlar, her oturumda saat 12:25'te sona erecek.