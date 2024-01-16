Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, okul hayatlarına olan katılımlarını da göz önünde bulunduran ödüllerdir. Bu belgeler, öğrencilerin derslerdeki performanslarını, sınav sonuçlarını ve genel tutumlarını takdir ederek, onların motivasyonunu ve özgüvenini artırıyor. Öğrenciler için bu belgeler, eğitim yolculuklarında önemli bir kilometre taşı ve başarılarının tanınması anlamına geliyor. 2023-2024 yılında yarıyıl tatiline sayılı günler kala, öğrencilerin merakla beklediği takdir ve teşekkür belgeleri için heyecan dorukta. Bu belgeler, öğrencilerin başarılarını taçlandıran ve motivasyonlarını artıran önemli belgelerdir. İşte, takdir ve teşekkür belgesi hesaplama ile ilgili bilgiler...

Dönem sonu not ortalaması 85 ve daha yukarısında olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.