SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? (iokbs.meb.gov.tr giriş) e- Okul parasız yatılı bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bu önemli sınav, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 14:37 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 14:39
5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? iokbs.meb.gov.tr giriş e- Okul parasız yatılı bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı 2024?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Bursluluk Sınavı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olarak bilinen bu önemli sınavın sonuçları için öğrenciler ve veliler sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru ile açıklandı.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?


İOKBS Bursululuk sınavı sonuçları 17 Mayıs Cuma günü www.meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

İOKBS BURSLULUK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuçları www.meb.gov.tr sonuç ekranı üzerinden TC kimlik numarası, Doğum Tarihi (gün, ay, yıl) girdikten sonra ekran üzerinde yer alan güvenlik kodunu girerek sonuçlarını sorgulayabilecek.

SINAVI KAZANAN ÖĞRENCİNİN BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

ORTAOKUL 5,6,7 VE 8. SINIF BURSLULUK HAKKI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Bursluluk Sınavı 2024 taban puanları açıklanmadı. Ancak İOKBS puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıllara ait bursluluk puanı taban puanları şu şekilde sıralanabilir:

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

LİSE 9,10 VE 11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. 2024 yılı puan durumu belli olmadı. Ancak daha önceki yılların taban puanları şu şekilde gösterilebilir;

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: O hastalar ilaçlarını artık aile hekimlerine yazdırabilecek | Emeklilerle ilgili yeni çalışma
İsrail Lahey’de dünya ile resmen dalga geçti! Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımı inkar edip Güney Afrika’yı suçladılar
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar: Enstrümanların içerisine uyuşturucu koyuyor
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan sıfır faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası! Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Son 4 gün!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Teklif Meclis’te: 10 soruda kripto varlıklarda yeni dönemin şifreleri
Son dakika: Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Instagram hesabından duyurdu
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
SON DAKİKA