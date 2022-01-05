Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 05.01.2022 00:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2022 00:26
    ABONE OL

    5 Ocak Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler tam liste: Bugün okullar var mı, tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları: Gümüşhane...

    Bugün okullar var mı, tatil mi? 5 Ocak hangi il ve ilçelerde okullar tatil? 5 Ocak Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler tam listeye haberimizden ulaşabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda kar tatili beklenen bir çok il bulunuyor. Meteoroloji'den gelen son dakika şiddetli yağış uyarısı sonrası 81 ildeki öğrenci ve veliler yarın bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte son dakika valilik açıklamaları...

    Yarın okullar var mı, tatil mi?

    Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı valiliklerden gelecek son dakika kar tatili açıklamasında! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir çok il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralarında Rize ve Van'ın da bulunduğu illerdeki öğrenciler valiliklerden açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Peki Bugün okullar var mı, tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil? İşte 5 Ocak Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler tam liste!

    Bugün OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar detayları araştırmala başladı. Yapılan kritik açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.01.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.

    Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

    5 OCAK ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER TAM LİSTE!

    Gümüşhane Valiliği kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okulları 1 günlüğüne tatil etti, hamile ve engelli kamu personeline idari izin verdi.

    Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

    Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.

    METEOROLOJİ HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Ordu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KAR ERİMESİ ve ÇIĞ RİSKİ: batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        EDİRNE 8°C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL 10°C, 16°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ 8°C, 16°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ 10°C, 18°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 0°C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 11°C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

        MANİSA 8°C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA 5°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA 6°C, 17°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA 12°C, 18°C
        Parçalı bulutlu, yarın doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

        HATAY 11°C, 16°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ISPARTA 4°C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA 2°C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA 1°C, 12°C
        Parçalı bulutlu

        SİVAS -5°C, 4°C
        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU 1°C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE 4°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU 0°C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK 9°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        AMASYA 1°C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇORUM 0°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN 8°C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu,

        TRABZON 7°C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve batısının yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM -11°C, 0°C
        Çok bulutlu, kar yağışlı

        KARS -11°C, -3°C
        Çok bulutlu, kar yağışlı

        MALATYA -2°C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN -8°C, 3°C
        Çok bulutlu, kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR -4°C, 7°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP 0°C, 11°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİİRT -1°C, 7°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA 2°C, 10°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Eğitim 5 Ocak Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler tam liste: Bugün okullar var mı, tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları: Gümüşhane...
            SON DAKİKA