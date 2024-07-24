4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2024! YKS tercihleri 4 yıllık bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!

YKS maratonunu geride bırakan milyonlarca aday, şimdi de tercih heyecanı yaşıyor. Sınav puanları ile üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerine yerleşmeyi hedefleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek müjdeli habere dikti.
YKS maratonunu geride bırakan milyonlarca aday, şimdi de tercih heyecanı yaşıyor. Sınav puanları ile üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerine yerleşmeyi hedefleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek müjdeli habere dikti.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.
Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar belli olacak.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.
Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmelidir.
4 YILLIK BÖLÜMLER
|4 Yıllık Bölümler
|Öğretim Süresi
|Puan Türü
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Adli Bilimler
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Adli Bilişim Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Aile ve Tüketici Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Aktüerya Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Alman Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Almanca Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Antrenörlük Eğitimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Antropoloji
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Arap Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Arapça Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Arkeoloji
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Arnavut Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Bahçe Bitkileri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bankacılık
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Bankacılık ve Finans
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Bankacılık ve Sigortacılık
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Basım Teknolojileri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Basın ve Yayın
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Batı Dilleri
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO)
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Beslenme ve Diyetetik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Bilgisayar Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bilgisayar Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bilim Tarihi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bitki Koruma
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Biyoenformatik ve Genetik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Biyokimya
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Biyoloji
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Biyoloji Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Biyomedikal Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Biyomühendislik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Biyosistem Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Biyoteknoloji
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Boşnak Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Bulgar Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Coğrafya
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Coğrafya Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Çerkez Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Çeviribilim
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Çevre Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Çin Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Çince Mütercim ve Tercümanlık
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Çizgi Film ve Animasyon
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Çocuk Gelişimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Deri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Dijital Oyun Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Dil ve Konuşma Terapisi
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Dilbilimi
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Diş Hekimliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Doğu Dilleri
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Ebelik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Eczacılık
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Ekonometri
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Ekonomi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Ekonomi ve Finans
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|El Sanatları
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Elektrik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Elektronik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Endüstri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Endüstriyel Tasarım
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Enerji Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Ergoterapi
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Ermeni Dili ve Kültürü
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Fars Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Farsça Mütercim ve Tercümanlık
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Felsefe
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Film Tasarım ve Yazarlık
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Film Tasarım ve Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Film Tasarım ve Yönetmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Fizik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Fizik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Fizik Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Fotoğraf
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Fotoğraf ve Video
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Fotonik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Fransızca Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Gazetecilik
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Geleneksel Türk Sanatları
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Gemi ve Yat Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Genetik ve Biyomühendislik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Geomatik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Gerontoloji
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Gıda Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Girişimcilik
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Görsel İletişim Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Görsel Sanatlar
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Grafik Tasarım
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Gümrük İşletme (Yüksekokul)
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Gürcü Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Halkbilim
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Halkla İlişkiler
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Harita Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Havacılık Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Hemşirelik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Hidrojeoloji Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Hindoloji
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Hititoloji
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Hukuk Fakültesi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Hungaroloji
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İbrani Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İç Mimarlık
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|İktisadi ve İdari Bilimler Programları
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|İktisadi ve İdari Programlar
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|İktisat
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|İlahiyat
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|İletişim Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|İletişim Fakültesi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|İletişim Sanatları
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|İletişim ve Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|İmalat Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|İngiliz Dil Bilimi
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İngilizce Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|İnşaat Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|İslam Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|İslam İktisadı ve Finans
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|İslami İlimler
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|İstatistik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|İşletme
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|İşletme Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Japon Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Japonca Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Jeofizik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Jeoloji Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Kamu Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Karşılaştırmalı Edebiyat
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Kazak Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Kimya
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Kimya Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Kimya Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Klasik Arkeoloji
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Kore Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Kültür ve İletişim Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Kürt Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Latin Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Leh Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Lojistik Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Maden Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Makine Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Maliye
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Matematik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Matematik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Matematik Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Medya ve Görsel Sanatlar
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Medya ve İletişim
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Mekatronik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Meteoroloji Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Mimarlık
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Moda Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Moleküler Biyoteknoloji
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Muhasebe ve Denetim
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Mühendislik Programları
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Mütercim-Tercümanlık
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Müzecilik
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Nanobilim ve Nanoteknoloji
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Nanoteknoloji Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Nükleer Enerji Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Odyoloji
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Optik ve Akustik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Organik Tarım İşletmeciliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Orman Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Ortez-Protez
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Otel Yöneticiliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Otomotiv Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Pazarlama
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Perfüzyon
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Peyzaj Mimarlığı
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Pilotaj
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Polimer Malzeme Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Politika ve Ekonomi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Psikoloji
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Raylı Sistemler Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Reklamcılık
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Rekreasyon
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Rekreasyon Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Rus Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Sağlık Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sanat Tarihi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Sanat ve Kültür Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sermaye Piyasası
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Seyahat İşletmeciliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sınıf Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sigortacılık
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sigortacılık ve Risk Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sinema ve Dijital Medya
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Sinema ve Televizyon
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Sinoloji
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Siyasal Bilimler
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Siyaset Bilimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Sosyal Hizmet
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Sosyoloji
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Spor Yöneticiliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Su Bilimleri ve Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Su Ürünleri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Sümeroloji
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Süryani Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Süt Teknolojisi
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Şehir ve Bölge Planlama
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Takı Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Tapu Kadastro
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Tarım Ekonomisi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Tarımsal Biyoteknoloji
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Tarımsal Genetik Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Tarih
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Tarih Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Tarla Bitkileri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Tekstil Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Tekstil Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Tekstil ve Moda Tasarımı
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Tıp Fakültesi
|6 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Tıp Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Tohum Bilimi ve Teknolojisi
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Turizm İşletmeciliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Turizm Rehberliği
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Türk Halkbilimi
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Türk İslam Arkeolojisi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Türkçe Öğretmenliği
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Türkoloji
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Tütün Eksperliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Uçak Bakım ve Onarım
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Uçak Elektrik ve Elektroniği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Uçak Gövde-Motor Bakım
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Uçak Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Ukrayna Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Uluslararası Ekonomik İlişkiler
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Finans
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Girişimcilik
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası İlişkiler
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası İşletme Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Ticaret
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Ticaret ve Finans
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Urdu Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Uzay Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Uzay ve Uydu Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Veterinerlik
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Yapay Zeka Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Yazılım Geliştirme
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Yazılım Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Yeni Medya
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Yeni Medya ve İletişim
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Yerel Yönetimler
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Yönetim Bilimleri Programları
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4 Yıllık Lisans
|EŞİT AĞIRLIK
|Yunan Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|DİL
|Zaza Dili ve Edebiyatı
|4 Yıllık Lisans
|SÖZEL
|Ziraat Mühendisliği
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL
|Zootekni
|4 Yıllık Lisans
|SAYISAL