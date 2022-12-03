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    • Eğitim
    • 03.12.2022 09:50
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    • 03.12.2022 09:50
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    4 Aralık 2022 arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? Arabuluculuk MEVZUATI PDF İNDİR

    Arabuluculuk sınavı için tarih yaklaşıyor. Adaylar sınav günü, saati ve süresiyle ilgili detayları merak ediyor.

    takvim.com.tr
    2 Aralık 2022 arabuluculuk sınavı ne zaman?

    Arabuluculuk sınavı için geri sayım başladı. Arabuluculuk Sınavına girmek isteyenler başvurularını 24 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında tamamladı. İşte arabuluculuk sınavı hakkında tüm detaylar...

    2022 ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık'ta yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 90 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM takvimine göre sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

        Adayların, sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, TC Kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.

        Fotoğraflı nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışm pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı belgesi olarak kabul edilecektir.

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        Haberler Eğitim 4 Aralık 2022 arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? Arabuluculuk MEVZUATI PDF İNDİR
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