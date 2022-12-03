4 Aralık 2022 arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? Arabuluculuk MEVZUATI PDF İNDİR

Fotoğraflı nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışm pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı belgesi olarak kabul edilecektir.