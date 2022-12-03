4 Aralık 2022 arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? Arabuluculuk MEVZUATI PDF İNDİR

Arabuluculuk sınavı için geri sayım başladı. Arabuluculuk Sınavına girmek isteyenler başvurularını 24 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında tamamladı. İşte arabuluculuk sınavı hakkında tüm detaylar...
2022 ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık'ta yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 90 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.