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    • Eğitim
    • 03.01.2023 16:52
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    • 03.01.2023 16:53
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    3 OCAK 2023 AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MEB AÖL sınavı sonuçları açıklandı mı?

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı merakla araştırılıyor. 9-20 Aralık tarihlerinde düzenlenen online sınavın tamamlanmasının akabinde gözler sınav sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki MEB AÖL sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

    MEB AÖL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için kritik döneme geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan sınava katılan öğrenciler şimdi sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte 1. dönem sınav sonuçları için sorgulama ekranı ve son gelişmeler...

    MEB AÖL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Öncelikle AÖL sınav sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Sorgulama yapmak isteyenler işlemlerini AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir.

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Sınavların üzerinden 14 gün geçerken sınav sonuçlarının Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

    SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

    Adaylar, sınav sonuçlarının AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecek.

    T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

        KİMLERİN SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAK?

        Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,

        Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması,

        Öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,

        Sınav kurallarının ihlal edilmesi,

        Öğrencinin, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında, geçersiz sayılacaktır.
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        Haberler Eğitim 3 OCAK 2023 AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! MEB AÖL sınavı sonuçları açıklandı mı?
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