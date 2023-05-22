29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? MEB 28 Mayıs Seçimden sonraki gün okullar tatil mi?

MEB'den son dakika karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğrencilere güzel haberi verdi. Peki MEB 28 Mayıs Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi?
29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer:
''28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak.''
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Özer'in konuşmasından dikkat çeken başlıklar şöyle:
''16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık. Okullar belirlenen tarihte kapanacak.
DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ
1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.