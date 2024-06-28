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28 Haziran LGS MEB sonuç sayfası! e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! | T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunu geride bırakan 8. sınıf öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanacağı anı heyecanla bekliyor. Hayallerindeki liselere yerleşebilmek için ter döken gençler, puanlarını ve tercih süreçlerine dair detayları merak ediyor. Gözler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamada!

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 08:17 Güncelleme 28 Haziran 2024, 08:17
28 Haziran LGS MEB sonuç sayfası! e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! | T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Lisesi gibi farklı lise türlerine yerleşmek için yarışan gençler, geleceklerine yön verecek olan LGS puanlarını öğrenmek için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak belirtilmişti.Peki, LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte merak edilenler...

LİSE SINAVI 2 HAZİRAN'DA TAMAMLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yılında 8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurusuyla 2 Haziran günü tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplamda 90 soru yöneltildi.

Soruları cevaplayan öğrenciler için sırada sonuç adımı var.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve açıklanacak olan LGS sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü adaylar ile buluşacak. Adaylar puanlarını açılan sonuç sistemi üzerinden kontrol edecek.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sonuçlarının MEB sonuç sistemi ve e-okul VBS sistemi ile öğrenilmesi bekleniyor. Adaylar aldıkları puanlarla birlikte lise tercihi için LGS kılavuzuna odaklanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklandığı gün lise tercih kılavuzu dosyasının (Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu) da adaylar ile buluşması bekleniyor. Kılavuzla birlikte başlaması beklenen tercih dönemi için geri sayılıyor.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024

2024 lise tercihleri 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kapsamında gerçekleştirilecek. Puanlar, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bİlimler Lisesi özelinde belirleniyor.

Puanlar e-okul üzerinden öğrenilebiliyor.

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