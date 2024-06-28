28 Haziran LGS MEB sonuç sayfası! e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! | T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Lisesi gibi farklı lise türlerine yerleşmek için yarışan gençler, geleceklerine yön verecek olan LGS puanlarını öğrenmek için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak belirtilmişti.Peki, LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte merak edilenler...

LİSE SINAVI 2 HAZİRAN'DA TAMAMLANDI! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yılında 8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurusuyla 2 Haziran günü tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplamda 90 soru yöneltildi. Soruları cevaplayan öğrenciler için sırada sonuç adımı var.