KPSS alan bilgisi sınavı için geri sayılıyor. KPSS alan bilgisi sınavı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. 24 ve 25 Eylül tarihlerinde KPSS alan bilgisi sınavı gerçekleştirilecek.
2022 KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 1. OTURUMU
(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
BAŞLANGIÇ: 10.15
BİTİŞ: 12.45
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 2. OTURUMU
(Hukuk, İktisat, Maliye)
BAŞLANGIÇ: 14.45
BİTİŞ: 17.15
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 3. OTURUMU
(İşletme, Muhasebe, İstatistik)
BAŞLANGIÇ: 10.15
BİTİŞ: 12.55
ÖSYM'DEN GİRİŞ SAATİ UYARISI
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.