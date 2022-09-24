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    • Eğitim
    • 24.09.2022 08:37
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    • Son Güncelleme:
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    • 24.09.2022 08:37
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    24 Eylül KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? | 2022 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi kaçta başlar kaçta biter?

    KPSS alan bilgisi sınavına kısa bir süre kaldı. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan KPSS alan bilgisi sınavı saati ve sınav süresi ile ilgili detaylar merak ediliyor.Peki, 2022 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum ne zaman bitecek? 2022 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi kaçta başlar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum ne zaman bitecek?

    KPSS alan bilgisi sınavı için geri sayılıyor. KPSS alan bilgisi sınavı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. 24 ve 25 Eylül tarihlerinde KPSS alan bilgisi sınavı gerçekleştirilecek.

    2022 KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

    KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 1. OTURUMU

    (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

    BAŞLANGIÇ: 10.15

    BİTİŞ: 12.45

    KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 2. OTURUMU

    (Hukuk, İktisat, Maliye)

    BAŞLANGIÇ: 14.45

    BİTİŞ: 17.15

    KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 3. OTURUMU

    (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

    BAŞLANGIÇ: 10.15

    BİTİŞ: 12.55

    ÖSYM'DEN GİRİŞ SAATİ UYARISI

    24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ SAAT, DAKİKA SÜRECEK?

        -KPSS Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) sınavında 120 soru yöneltilecek, sınav 130 dakika sürecek.

        -KPSS Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru yöneltilecek 100 dakika sürecek.

        -KPSS İşletme sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        -KPSS Muhasebe sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        -KPSS İstatistik sınavında 40 soru yöneltilecek 60 dakika sürecek.

        -KPSS Hukuk sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        -KPSS Kamu Yönetimi sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        -KPSS İktisat sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        -KPSS Maliye sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        -KPSS Uluslararası İlişkiler sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        -KPSS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
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        Haberler Eğitim 24 Eylül KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? | 2022 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi kaçta başlar kaçta biter?
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