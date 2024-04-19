22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan’da üniversiteler tatil mi 2024? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi?

Nisan ayında yaklaşan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması, vatandaşların tatil programlarına yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle, 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle, bir gün öncesi ve sonrasındaki tatil durumu merak konusu oldu.