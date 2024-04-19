22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan’da üniversiteler tatil mi 2024? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi?

23 NİSAN'DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
23 Nisan 2024 Salı günü okullar ve üniversiteler resmi tatil oluyor.
23 NİSAN'DA ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İZİNLİ Mİ?
23 Nisan 2024 Salı günü özel sektör ve KAMU çalışanları da resmi izin kullanıyor.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı