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22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan'da üniversiteler tatil mi 2024? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl coşkuyla kutlanan özel bir gün olarak öne çıkıyor. Bu yıl da kutlamalar büyük bir heyecanla beklenirken, tatil düzenlemeleri hakkında araştırmalar artıyor. Öğrenciler ve çalışanlar, 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyorlar. 2024 yılında üniversitelerin de tatil olup olmadığı, 23 Nisan'ın resmi tatil olarak kabul edilip edilmediği ve 22 Nisan'ın yarım gün mü olacağı gibi konular gündemde. Peki, 23 Nisan'da üniversiteler tatil mi 2024? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 13:25 Güncelleme 19 Nisan 2024, 13:26
22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan’da üniversiteler tatil mi 2024? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi?

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Nisan ayında yaklaşan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması, vatandaşların tatil programlarına yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle, 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle, bir gün öncesi ve sonrasındaki tatil durumu merak konusu oldu.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.

23 NİSAN BU YIL HANGİ GÜN?

23 Nisan bu yıl Salı gününe denk geliyor.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, 24 NİSAN TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.

23 NİSAN'DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan 2024 Salı günü okullar ve üniversiteler resmi tatil oluyor.

23 NİSAN'DA ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İZİNLİ Mİ?

23 Nisan 2024 Salı günü özel sektör ve KAMU çalışanları da resmi izin kullanıyor.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün


15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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