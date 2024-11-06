2025 KPSS lisans, KPSS alan bilgisi, ÖABT ortaöğretim başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2025 KPSS sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen önemli sınavların tarihlerini belirleyen sınav takvimini yayımlanıyor. 2025 yılında düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri için araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihlerine dair merak edilenler.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 KPSS Ne Zaman Yapılacak?
2025 yılına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri, henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakarak KPSS'nin genellikle Temmuz ayının ortalarından itibaren düzenlendiği ve Eylül ortasına kadar devam ettiği görülmektedir.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 KPSS Başvuru Ücretleri
2025 KPSS için başvuru ücretleri de henüz açıklanmadı.