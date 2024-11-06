2025 KPSS lisans, KPSS alan bilgisi, ÖABT ortaöğretim başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2025 KPSS sınavı ne zaman?

(Takvim Foto Arşiv) KPSS KALKIYOR MU, DEĞİŞİYOR MU? KPSS'nin kaldırılacağına yönelik iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı. Yapılan iddiaya göre KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılacak. ÖABT ile Genel Yetenek ile Genel Kültür oturumlarının yapılmasına ise devam edilmesi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv) 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 9'ncu maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Milli Eğitim Akademisinde verilecek olan hazırlık eğitimine alınacak adayların, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan alınan puan üstünlüğüne göre belirlenmesi gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv) Bakanlığın, KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavını kaldırırken bunun yerine Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEG-AGS) adı altında yeni bir sınavı uygulamaya koyacağı belirtiliyor. Bu iddiaların gerçekliğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili MEB ya da ÖSYM tarafından bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.