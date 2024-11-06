SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2025 KPSS lisans, KPSS alan bilgisi, ÖABT ortaöğretim başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2025 KPSS sınavı ne zaman?

Öğrenciler sınav tarihlerini öğrenerek hazırlık süreçlerini planlamak için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda gözler ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav takvimine çevrildi. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihlerine dair merak edilenler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:03 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:03
2025 KPSS lisans, KPSS alan bilgisi, ÖABT ortaöğretim başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2025 KPSS sınavı ne zaman?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen önemli sınavların tarihlerini belirleyen sınav takvimini yayımlanıyor. 2025 yılında düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri için araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihlerine dair merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 KPSS Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri, henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakarak KPSS'nin genellikle Temmuz ayının ortalarından itibaren düzenlendiği ve Eylül ortasına kadar devam ettiği görülmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 KPSS Başvuru Ücretleri

2025 KPSS için başvuru ücretleri de henüz açıklanmadı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS KALKIYOR MU, DEĞİŞİYOR MU?

KPSS'nin kaldırılacağına yönelik iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı. Yapılan iddiaya göre KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılacak. ÖABT ile Genel Yetenek ile Genel Kültür oturumlarının yapılmasına ise devam edilmesi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 9'ncu maddesinin 2'nci fıkrasına göre, Milli Eğitim Akademisinde verilecek olan hazırlık eğitimine alınacak adayların, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan alınan puan üstünlüğüne göre belirlenmesi gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakanlığın, KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri sınavını kaldırırken bunun yerine Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEG-AGS) adı altında yeni bir sınavı uygulamaya koyacağı belirtiliyor. Bu iddiaların gerçekliğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili MEB ya da ÖSYM tarafından bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Trump kazandı Harris’in milyarderleri ve Hollywood kaybetti! Elon Musk’a kabinede görev
Beşiktaş tribünlerinden İsrail’e tepki!
Başkan Erdoğan’da ABD’ye yeniden başkan seçilen Donald Trump’a tebrik: Tebrikler dostum | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? S-400, F-35, F-16...
Kayyum kararı sonrası güvenlik güçlerine taşla saldırı: 8 ilde 140 şüpheli yakalandı!
İngiliz devi transferde Victor Osimhen için büyük oynuyor!
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan flaş açıklamalar
Bağcılar’da annesini öldürüp kafasını kesmişti! İşte Ali Sayan’ın mahkemedeki son sözleri
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Peş peşe açıklamalar ve tebrik mesajları
Başkan Erdoğan TDT liderlerine özel hatıra parayı hediye etti: Dilde, fikirde, işte birlik
Piyasalarda Donald Trump etkisi! Kamala Harris’i devirdi rekor geldi... Altın, dolar euro son durum | FED faiz kararı ne yönde olacak?
Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde ortak alfabe mesajı: Ortak geleceğe adım atmanın nişanesidir!
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim
SON DAKİKA