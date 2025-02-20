2025 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? Önlisans bu sene yapılacak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini duyurdu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı bu sınav eğitim düzeyine göre farklı oturumlarda yapılacak. Adayların sınav başvurularını ne zaman yapacağı, hangi tarihlerde sınavların gerçekle��tirileceği merak ediliyordu. İşte 2025 yılı KPSS takvimi ve önemli tarihler.
(Takvim Foto Arşiv)
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
KPSS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak. KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.