2025 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? Önlisans bu sene yapılacak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini duyurdu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı bu sınav eğitim düzeyine göre farklı oturumlarda yapılacak. Adayların sınav başvurularını ne zaman yapacağı, hangi tarihlerde sınavların gerçekle��tirileceği merak ediliyordu. İşte 2025 yılı KPSS takvimi ve önemli tarihler.