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2024 YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? TYT AYT YDT NET HESAPLAMA 2024!

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylar arasında en merak edilen konulardan biri ise "YKS puan hesaplama" oldu. Peki, 2024 YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 17:44 Güncelleme 07 Haziran 2024, 17:44
2024 YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? TYT AYT YDT NET HESAPLAMA 2024!

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Bu yıl 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran 3 milyondan fazla aday, sınavın yaklaşmasıyla birlikte puan hesaplama konusunda bilgi arayışına girdi. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da adaylar "YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?" ve "YKS'de dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.

YKS'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

ÖSYM hesaplama yöntemiyle ilgili olarak şu bilgilendirmede bulundu: "Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur." Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.

AĞIRLIKLI PUANLARIN HESAPLANABİLMESİ İÇİN NE KADAR HAM PUAN ALINMALIDIR?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların, AYT ve YDT puan türlerini oluşturan ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

LİSANS PROGRAMINA YERLEŞMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için ilgili programın puan türünde puanının hesaplanmış olması ve bazı lisans programları için ise en düşük başarı sırası koşulunun sağlanması gerekir. Ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzunda yer almaktadır.

TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır. A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

AYY VE YDT PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır. A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır.

Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

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