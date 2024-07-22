2024 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır? LGS’de komşu kayıt alanı ne anlama gelir?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlamıştı. Bugün itibarıyla tercih sonuçları açıklandı ve öğrenciler nakil işlemleri hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. LGS kapsamında, yerel yerleştirme listesinde ilk üç okul kayıt alanında olmak zorunda, ancak dördüncü ve beşinci tercihler için komşu kayıt alanındaki okullar yazılabilir.
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Nakil Dönemleri: LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından belirli nakil dönemleri bulunmaktadır. Bu dönemlerde öğrenciler, tercih ettikleri okullara nakil başvurusunda bulunabilirler.
Başvuru Süreci: Nakil işlemleri, öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan alınacak nakil başvuru formu ile başlar. Bu form, öğrencinin velisi tarafından doldurularak, istenen okula başvuru yapılır.
Kayıt Alanı ve Komşu Kayıt Alanı Tercihleri: Yerel yerleştirme listesinde ilk üç okul, öğrencinin kayıt alanında bulunmalıdır. Ancak, dördüncü ve beşinci tercihler için komşu kayıt alanındaki okullar yazılabilir.
Nakil Kriterleri: Nakil başvurularında öğrencinin LGS puanı, yerleştirme sıralaması, ve okul kontenjan durumu gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Okulların kontenjanlarının dolu olmaması durumunda, öğrencinin nakil başvurusu kabul edilir.