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2024 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır? LGS'de komşu kayıt alanı ne anlama gelir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, nakil işlemleri de hız kazandı. Tercih sonuçlarının ardından, öğrenciler ve veliler nakil işlemleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Özellikle komşu kayıt alanındaki okullara nakil işlemleri büyük bir merak konusu oldu. İşte komşu kayıt alanındaki okullara nakil işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 07:06 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 07:07
2024 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır? LGS’de komşu kayıt alanı ne anlama gelir?

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlamıştı. Bugün itibarıyla tercih sonuçları açıklandı ve öğrenciler nakil işlemleri hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. LGS kapsamında, yerel yerleştirme listesinde ilk üç okul kayıt alanında olmak zorunda, ancak dördüncü ve beşinci tercihler için komşu kayıt alanındaki okullar yazılabilir.

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Nakil Dönemleri: LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından belirli nakil dönemleri bulunmaktadır. Bu dönemlerde öğrenciler, tercih ettikleri okullara nakil başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru Süreci: Nakil işlemleri, öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan alınacak nakil başvuru formu ile başlar. Bu form, öğrencinin velisi tarafından doldurularak, istenen okula başvuru yapılır.

Kayıt Alanı ve Komşu Kayıt Alanı Tercihleri: Yerel yerleştirme listesinde ilk üç okul, öğrencinin kayıt alanında bulunmalıdır. Ancak, dördüncü ve beşinci tercihler için komşu kayıt alanındaki okullar yazılabilir.

Nakil Kriterleri: Nakil başvurularında öğrencinin LGS puanı, yerleştirme sıralaması, ve okul kontenjan durumu gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Okulların kontenjanlarının dolu olmaması durumunda, öğrencinin nakil başvurusu kabul edilir.

Sonuçların Duyurulması: Nakil başvurularının sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden duyurulur. Öğrenciler, başvurularının kabul edilip edilmediğini bu platform üzerinden takip edebilirler.

NAKİL SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kontenjan Durumu: Nakil başvurusu yapılacak okulun kontenjan durumunun kontrol edilmesi önemlidir. Kontenjanı dolu olan okullara nakil yapılamaz.

Başvuru Tarihleri: Nakil başvuru tarihlerini kaçırmamak önemlidir. MEB tarafından belirlenen tarihlerde başvuru yapılmalıdır.

Gerekli Belgeler: Nakil işlemleri için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir.

KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtmektedir. "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Tercih edilen lise bakımından;

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

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