2024 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır? LGS’de komşu kayıt alanı ne anlama gelir?

Gerekli Belgeler: Nakil işlemleri için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir.

Kontenjan Durumu: Nakil başvurusu yapılacak okulun kontenjan durumunun kontrol edilmesi önemlidir. Kontenjanı dolu olan okullara nakil yapılamaz.

KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtmektedir. "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Tercih edilen lise bakımından;

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.