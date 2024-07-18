2024 KPSS alan bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS alan bilgisi kaç soru, kaç dk sürüyor? 1. 2. ve 3. oturum...

2024 yılı KPSS Alan Bilgisi sınavları ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Alan bilgisi sınavları adayların mezun oldukları alanlara göre farklı günlerde ve oturumlarda yapılmaktadır. İşte detaylar...