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2024 KPSS alan bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS alan bilgisi kaç soru, kaç dk sürüyor? 1. 2. ve 3. oturum...

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumları yoğun bir katılım ile gerçekleşmeye devam ediyor. 14 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına 1 milyon 470 bin 487 kişi başvurdu. Adaylar, bu sınavın ardından KPSS Alan Bilgisi sınavlarına odaklanmış durumda. İşte 2024 KPSS alan bilgisi sınavı hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 19:42 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 19:42
2024 KPSS alan bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS alan bilgisi kaç soru, kaç dk sürüyor? 1. 2. ve 3. oturum...

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2024 yılı KPSS Alan Bilgisi sınavları ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Alan bilgisi sınavları adayların mezun oldukları alanlara göre farklı günlerde ve oturumlarda yapılmaktadır. İşte detaylar...

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

171 bin 655 adayın katılım sağlayacağı KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı 20 Temmuz'da, ikinci gün sınavı da 21 Temmuz'da uygulanacak.

🔴 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15'te (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)


🔵 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45'te (Hukuk, İktisat, Maliye)



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te (İşletme, Muhasebe, İstatistik) uygulanacak.

KPSS ALAN BİLGSİ SINAVLARINA KİMLER KATILIR?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarında, adayların mezun oldukları alana ait konular yer alır. Söz konusu konular adayların mezun oldukları lisans veya lisansüstü programın içeriğine göre belirleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi sınavları ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos günü erişime açılacak.

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