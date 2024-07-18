2024 KPSS alan bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS alan bilgisi kaç soru, kaç dk sürüyor? 1. 2. ve 3. oturum...

2024 yılı KPSS Alan Bilgisi sınavları ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Alan bilgisi sınavları adayların mezun oldukları alanlara göre farklı günlerde ve oturumlarda yapılmaktadır. İşte detaylar...
2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
171 bin 655 adayın katılım sağlayacağı KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı 20 Temmuz'da, ikinci gün sınavı da 21 Temmuz'da uygulanacak.
🔴 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15'te (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
🔵 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45'te (Hukuk, İktisat, Maliye)