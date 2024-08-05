2024-2025 GSB KYK YURT başvuru ve açıklanma tarihi! KYK güncel 3,4,6,8 KİŞİLİK oda fiyatları kaç para?

Üniversitelere yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu, yeni akademik yıl için yurt başvurularını kabul etmeye başlayacak. Başvurular, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek olup, tüm adaylar KYK yurtlarında barınma şansını yakalamak için gerekli evraklarla birlikte başvuruda bulunabilecekler. Başvuru koşulları, süreç ve yurtlar hakkında tüm bilgiler e-Devlet sistemi üzerinden öğrencilere sunulacak.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. YKS tercihlerinin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.Başvurular geçtiğimiz yıl 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında olmuştu. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
2024 2024 3,4,6,8 KİŞİLİK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasındaydı. Bu yıl ücretlerin ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.