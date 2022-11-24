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    • Eğitim
    • 24.11.2022 15:42
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    • 24.11.2022 16:36
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    2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? ÖSYM YKS SINAV TARİHİ! TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte, başvuru ücreti ne kadar?

    Son dakika... ÖSYM 2023 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre YKS TYT, AYD, YDT oturumlarının uygulanacağı tarihler belli oldu. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı olarak da bilinen YKS için nefesler tutuldu. Peki 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte, başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtları..

    takvim.com.tr
    2023 YKS sınav takvimi açıklandı!

    2023 YKS sınav tarihi belli oldu. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için ÖSYM'den son dakika duyuru yapıldı. Peki 2023 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuruları hangi tarihte başlıyor? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

    YKS 2023 SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

    2023 YKS sınav takvimi açıklandı!

    YKS 2023 BAŞVURU TARİHLERİ!

    YKS 2023 başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücretleri ise henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS başvuru ücretlerini duyurduğunda haberimizde gelişmelere yer verilecektir.

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
        HangiKredi
        Haberler Eğitim 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? ÖSYM YKS SINAV TARİHİ! TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte, başvuru ücreti ne kadar?
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