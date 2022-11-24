2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? ÖSYM YKS SINAV TARİHİ! TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte, başvuru ücreti ne kadar?

2023 YKS sınav tarihi belli oldu. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için ÖSYM'den son dakika duyuru yapıldı. Peki 2023 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuruları hangi tarihte başlıyor? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
YKS 2023 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
YKS 2023 BAŞVURU TARİHLERİ!
YKS 2023 başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücretleri ise henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS başvuru ücretlerini duyurduğunda haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.