2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? ÖSYM YKS SINAV TARİHİ! TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte, başvuru ücreti ne kadar?

2023 YKS sınav tarihi belli oldu. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için ÖSYM'den son dakika duyuru yapıldı. Peki 2023 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuruları hangi tarihte başlıyor? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...